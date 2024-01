Einschaltquoten Viele Zuschauer gucken das Dschungelcamp erst später

Noch nie haben RTL-Zuschauer eine Sendung in so großer Zahl zeitversetzt geguckt wie dieses Mal das Dschungelcamp. Das teilte der Privatsender am Donnerstag in Köln mit. Die erste Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) vom Freitag (19. Januar) machte bei der sogenannten Nachgewichtung einen Sprung von 4,71 Millionen auf 5,26 Millionen Menschen. Das sei bei den Zuschauern und Zuschauerinnen ab drei Jahren der beste Wert einer IBES-Auftaktfolge seit 2020 gewesen, der letzten Staffel vor Ausbruch der Corona-Krise.