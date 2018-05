Düsseldorf: Ein Mann für knifflige Fälle

Düsseldorf In der neuen ARD-Serie "Falk" spielt Fritz Karl einen unkonventionellen und exzentrischen Juristen.

Im Vorspann zur Serie streift er sich bunte Socken über und schlüpft in ein Samtjackett. Die Krawatte gemustert, die Weste kariert. Ein Dandy - und damit sicher kein Anwalt üblicher Sorte. Besonders, wenn er dann noch sagt: "Ich kann nicht mit Menschen. Und mit Mandanten schon gar nicht."

Im neuen Sechsteiler "Falk", der ab heute in der ARD zu sehen ist, spielt Fritz Karl einen unkonventionellen Juristen mit einem ganzen Sack voller Marotten. Seine Düsseldorfer Kanzlei hat er verlassen und stattdessen ein Nobel-Restaurant eröffnet. Das steht bald vor der Pleite, deshalb kehrt er notgedrungen zurück zu "Offergeld und Partner". Würde er einige knifflige Fälle übernehmen, so der Deal des Seniorchefs, bekäme er mit seiner Hilfe das Lokal wieder. In der Kanzlei hat inzwischen dessen Tochter Sophie (wunderbar kühl: Mira Bartuschek) das Kommando übernommen und zeigt sich wenig begeistert von dem exzentrischen Kollegen.