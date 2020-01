„Ich war ein Ehrenmord“ : Film über hingerichtete Aynur Sürücü schockt in der ARD

Spiele Aynur Hatun Sürücü: Schauspielerin Almila Bagriacik. Foto: obs/Mathias Bothor

Berlin Der Ehrenmord an Hatun Sürücü im Februar 2005 erschütterte viele Menschen. Am Mittwoch zeigte die ARD den Film „Nur eine Frau“, der den Fall behandelt.

Ihr Leben endet an einer Berliner Bushaltestelle. Hatun Sürücü wird 2005 mit drei Schüssen getötet. Von ihrem jüngsten Brüder. Der Fall erschüttert viele - und löst Debatten über Integration aus. Nun kommt die Geschichte der jungen Frau ins Kino. Am Mittwoch lief der Film in der ARD und erreichte 3,60 Millionen Zuschauer (11,9 Prozent).

Produzentin Sandra Maischberger und Regisseurin Sherry Hormann („Wüstenblume“) haben einen Film mit ungewöhnlicher Sichtweise gemacht. Gleich am Anfang sieht man eine abgedeckte Leiche am Boden liegen. „Ich war ein Ehrenmord. Der erste, der so richtig fett Presse hatte“, erzählt eine Frauenstimme aus dem Off. Sie gehört der Schauspielerin Almila Bagriacik.

Viele kennen die Darstellerin aus der Serie „4Blocks“ oder dem „Tatort“. Sie spielt Hatun Sürücü, deren Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Man sieht Rückblenden: Wie sie als Teenager mit Kopftuch durch Berlin läuft, über Kopfhörer Hip-Hop hört und in der Türkei mit einem Cousin verheiratet wird (alle würden sich freuen, dass sie „den Besitzer“ wechsle, heißt es).

Als sie schwanger zurück nach Berlin flieht, behandeln sie die Brüder wie einen Menschen zweiter Klasse. So zumindest zeigt es der Film. Das Filmteam hat nach eigenen Angaben Gerichtsakten, Gespräche und Recherchen von rbb-Journalisten genutzt. Immer wieder fließen Originalaufnahmen ein, aber am Ende ist „Nur eine Frau“ ein Spielfilm geworden. Einer, der durchaus Fragezeichen setzt.

Etwa wenn es darum geht, wer von den Mordplänen wusste. Im Laufe der Geschichte holt sich Hatun Hilfe beim Amt, sie zieht mit ihrem Sohn von zu Hause aus und beginnt eine Lehre zur Elektroinstallateurin. Spätestens als die Deutsch-Türkin das Kopftuch ablegt und sich in einen anderen Mann verliebt, bricht die Familie mit ihr. Sie bekommt Drohanrufe und wird schließlich erschossen, mit 23 Jahren.

In der Realität folgen lange Gerichtsprozesse. Verurteilt wird der jüngste Bruder. Er gibt damals an, den westlichen Lebensstil seiner Schwester zu verachten. Zwei anderen Brüdern kann eine Tatbeteiligung vor Gericht nicht nachgewiesen werden. Sie setzen sich in die Türkei ab und werden auch dort von einem Gericht 2018 freigesprochen. Der Film geht einen Teil des Gerichtswegs noch mit.

Der Mord selbst - begangen vermeintlich im Name der Ehre - führte in Deutschland zu vielen Diskussionen. Wie steht es um Frauenrechte in manchen Familien? Welche Wertesysteme existieren nebeneinander? Der Spielfilm „Nur eine Frau“ findet einen Ton, der gut zum Drehort Kreuzberg passt. Ehrlich und hart, schnoddrig und nicht weinerlich. Das liegt auch an der Schauspielerin Bagriacik.

Sie zeigt Hatun Sürücü, die auch Aynur („Mondschein“) genannt wurde, als sympathische und lebenshungrige Frau. Und als Frau, die erst vergleichsweise spät ihre eigene Identität und ihre Bedürfnisse erkundet. Zum Beispiel, wenn sie vor dem Spiegel das Kopftuch ablegt oder anfängt, knappere Kleidung zu tragen.

Dass der Film die Ich-Perspektive wählt, ist ungewöhnlich, gerade weil Hatun Sürücü selbst nicht mitreden kann. Produzentin Maischberger erklärt, sie hätten ihr damit eine Stimme geben wollen. In Dokumentationen seien natürlich immer die zu Wort gekommen, die überlebt hätten. „Und das sind die Brüder und der verurteilte Täter. Aber sie selbst hatte bisher keine Stimme.“

Die Kritiken loben die Besetzung des Films. Mit zur Besetzung gehört übrigens auch Rauand Taleb (ebenfalls „4Blocks“).