Eckart von Hirschhausen : „Wir jammern auf höchstem Niveau“

Eckart von Hirschhausen moderiert wieder „Hirschhausens Sprechstunde“. Foto: WDR/Ben Knabe/WDR

Interview Düsseldorf Der Mediziner und TV-Entertainer fühlt sich bei aller Kritik in der Corona-Krise in Deutschland gut aufgehoben. Die Kulturbranche sei aber ein großer Verlierer, sagt er. Dabei halte gerade sie die Gesellschaft zusammen.

In Ihrer ersten Sendung der neuen Staffel ist ein Covid-19-Genesener zu Gast: Lässt sich dem Thema überhaupt noch Neues abgewinnen?

Eckart von Hirschhausen Jede Menge! Ich hatte ja zu Beginn der Pandemie für meine WDR-Dokumentation „Hirschhausen auf Intensiv“ eine Woche lang im Universitätsklinikum Bonn drehen dürfen. Dort erlebte ich mit, wie einer der ersten Covid19-Patienten der Region über Wochen mit schwersten Lungenschäden beatmet werden musste. Genau dieser Mann, Jörg Pütz, ist der erste Gast bei „Hirschhausens Sprechstunde“. Als ich Jörg Pütz das erste Mal sah, schwebte er zwischen Leben und Tod. Dass er sich so gut erholt hat und dass ich ihn so munter wiedersehen darf, ist mir eine große Freude und grenzt an ein Wunder. Ihm und seiner ganzen Familie ist es ein Herzensanliegen, über die Gefahren des Virus zu berichten, und allein dafür wünsche ich dieser Sendung viele Zuschauerinnen und Zuschauer.

Info Ab Montag wieder neue „Sprechstunden“ Staffel Eckart von Hirschhausen bittet ab 4. Januar 2021 wieder prominente „Patienten“ in seine TV-Praxis: Das WDR-Fernsehen zeigt montags von 20.15 bis 21 Uhr und jederzeit in der ARD-Mediathek sechs neue Folgen von „Hirschhausens Sprechstunde“. Gäste Unter anderem Reiner Calmund, Lisa Ortgies, Torsten Sträter und Wigald Boning berichten über ihrer Erkrankungen.

Insgesamt ist mittlerweile eine gewisse Müdigkeit festzustellen, was die Bereitschaft angeht, sich mit Corona und den Folgen zu befassen, sowie sich an die Regeln zu halten. Empfinden Sie das auch so?

Von Hirschhausen Durchaus. Vielen fehlt die Perspektive, weil klar geworden ist, dass es kein schnelles „Zurück zur Normalität“ gibt. Aber diese Normalität war eben auch weder normal noch gesund. Statt zu jammern, könnten wir die Zeit nutzen, darüber zu sprechen, wie wir wirklich leben wollen: wie nutzen wir diesen gesellschaftlichen Umbruch, um endlich nachhaltiger, enkeltauglicher und gesünder zu leben und zu wirtschaften. Und welche Neubewertung von Berufen tut uns allen gut: Pflege geht nun mal nicht aus dem Homeoffice. Es gab vor der Krise schon zu wenig Fachkräfte, und wichtiger als Beatmungsgeräte sind Menschen, die welche bedienen können und merken, wie es einem Patienten geht.

Wie stark hat Corona Ihren beruflichen Alltag verändert?

Von Hirschhausen Die ganze Kulturbranche kam ja von einem Tag auf den anderen unter die Räder. Meine ausverkaufte Bühnentour wurde abgesagt und verschoben. Besonders hart trifft es all die „unsichtbaren“ Berufsgruppen auch in meiner Crew, denn damit man jemanden im Rampenlicht auf der Bühne erleben kann, braucht es all die Profis, die Bühnen auf- und abbauen, Licht setzen, Lautsprecherboxen einpegeln und auch alle, die Getränke verkaufen, Tickets abreißen, oder vorher das Booking, die Orga, die Pressearbeit und das Crew-Catering machen – um nur einige zu nennen. Viele suchen sich jetzt notgedrungen neue Jobs, und sind dann, wenn es irgendwann wieder weitergehen sollte, nicht mehr da. Die gesamte Veranstaltungsbranche ist in Deutschland der sechstgrößte Wirtschaftszweig, mit 1,7 Millionen Menschen, etwa 130 Milliarden Euro Umsatz und entsprechend viel gezahlten Steuern. Daran gemessen ist es absurd, wie wenig von den Konjunkturprogrammen mit der Lebenswirklichkeit von Künstlerinnen und Künstlern zusammenpasste. Wir erübrigen Milliarden Steuergelder, um historisch überholte und klimatechnisch höchst toxische Branchen wie die Kohleindustrie zu subventionieren, oder versuchen vergebens die Lufthansa mit Milliarden zu „retten“.

Kultur ist auch systemrelevant, heißt das.

Von Hirschhausen Gesundheit geht vor. Klar. Gesundheit ist aber nicht nur die Abwesenheit von Viren und Krankheit. Seelische Gesundheit beruht vor allem auf sozialem Austausch mit anderen, auf geistiger und räumlicher Nähe und gemeinsamen positiven Erlebnissen. Wir können uns nicht selber kitzeln und auch nicht selber auf oder in den Arm nehmen. Menschen wollen zusammen staunen, lachen und ergriffen sein von Musik, Literatur, Kabarett, der ganzen Artenvielfalt der Künstlerinnen und Künstler. Das ist kein entbehrlicher Pipifax, sondern ein Grundbedürfnis, das die Gesellschaft zusammenhält. Was für eine traurige Gesellschaft, in der jeder für sich alleine auf dem Bett liegt und auf Bildschirme starrt. Vor dem Monitor gibt es nur Gänsehaut, wenn man ins Kabel beißt. Als ich neulich die wunderbare multitalentierte Cordula Stratmann auf der Straße traf, fand sie einen sehr guten Ausdruck: „Wenn jeder in seiner eigenen Hirnsuppe vor sich hin köchelt und dann im Netz diesen ganzen Scheiß auf einen großen Haufen packt, dann halten das alle für die große neue Erkenntnis.“

Haben Sie als medizinisch vorgebildeter Entertainer vielleicht sogar profitiert, weil Ihre Expertise noch mehr gefragt war und ist?

Von Hirschhausen Tatsächlich habe ich meine Expertise in der Vermittlung eingesetzt. Dafür habe ich eins der ersten Erklärvideos zum Sinn der Masken in meinem Youtube-Studio produziert, was über eine Million Menschen erreicht hat. Und aktuell drehe ich zusammen mit dem WDR eine neue Doku über die Entwicklung von neuen Impfstoffen und bin selber Proband in einer Studie. Ich habe das Glück, dass ich immer verschiedene Berufe gleichzeitig ausübe. So konnte ich die Zeit nutzen, mehr Fernsehen zu machen, ein Buch zu schreiben zum Thema Klimawandel und Gesundheit und eine neue Stiftung zu gründen „Gesunde Erde-Gesunde Menschen“. Die Pandemie ist Ausdruck einer viel größeren Krise: Wir zerstören gerade die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Natur. Diese Krisen gehören zusammen betrachtet und angegangen. Corona fiel nicht vom Himmel, sondern ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir weiterhin kranke Wildtiere jagen, handeln und essen. Wie immer in der Medizin ist die Prävention von Krankheiten viel schlauer und günstiger. Das gilt für jeden einzelnen von uns, aber Corona zeigt uns: Gesundheit ist global. So wie Klimawandel auch. Ein Virus braucht kein Visum, um Ländergrenzen zu überschreiten. So wenig wie ein C0 2 -Molekül.

In ihrer Reihe „Hirschhausens Sprechstunde“ erzählen jetzt Prominente über ihre Krankheiten, das Ganze wird zusätzlich wissenschaftlich unterfüttert. Ist der Erkenntnisgewinn größer, wenn Krankheiten auf persönliche Schicksale heruntergebrochen werden?

Von Hirschhausen Ja, ich habe fünf Jahre eine Talkshow moderiert, früher auch schon mal fünf Jahre eine klassische Medizinsendung – und jetzt wollte ich beide Formate neu mischen. Statt über eine Erkrankung zu sprechen, rede ich mit den Menschen, die Expertinnen und Experten für ihre eigene Krankheitserfahrung sind. Denn auch Prominente haben ja einen Körper. Dabei entstehen erfrischend offene und ehrliche Gespräche, ergänzt von Filmbeiträgen, Praxistipps und Hinweisen, wo man sich sicher im Netz informiert.

Was haben Ihnen die Prominenten denn erzählt, was sie nicht überall schon erzählt haben?

Von Hirschhausen In dieser Staffel erfährt man, wie Reiner Calmund 200 Kilo abgenommen, aber 250 Kilo wieder zugenommen hat und wieso er jetzt wieder mit seiner Tochter Federball spielen kann, ohne aus der Puste zu kommen. Margot Käßmann berichtet, wie die Diagnose Brustkrebs ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, und wie wichtig es ist, Krankheiten nicht mit Schuld zu verwechseln. Wigald Boning verrät, wie man das Beste aus einem gestörten Schlaf macht. Lisa Ortgies erzählt, warum ein Herzinfarkt auch die Seele trifft. Und der Komiker Torsten Sträter erzählt, wie man sich aus Phasen einer Depressionen wieder das Lachen zurückerobern kann.

Besteht nicht auch die Gefahr, dass die subjektive Perspektive ein Thema zu sehr verzerrt?

Von Hirschhausen Nein, dafür sind die Einspielfilme, die Recherche und ich als Moderator ja da. Die viel größere Gefahr ist doch, dass klassische Gesundheitsformate nur die Leute erreichen, die sich eh schon für Gesundheit interessieren. Und Krankheiten sind nun mal auch subjektiv, zwei Menschen mit der gleichen Diagnose können völlig unterschiedlich damit umgehen.

Fühlen Sie sich insgesamt, was die Experten im Land angeht, aber auch das Management der Politiker, in Deutschland gut aufgehoben?

Von Hirschhausen Nicht alles läuft gerade rund, keine Frage. Aber wir jammern auf höchstem Niveau. Ich möchte weder gesund noch krank in einem anderen Land leben. Wir haben erlebt, dass Politik auf Virologen hören kann und wir sehr viel besser dran sind, als Länder, die Wissenschaft ignorieren. Ich wünsche mir, dass wir daraus lernen, auch in Zukunft gesellschaftliche Entscheidungen nicht nach Umfrageergebnissen, sondern nach Evidenz zu treffen. Und dazu gehört zum Beispiel, endlich mit dem Kohleausstieg ernst zu machen. Jeder Tag, den wir weiter unnötig Kohlendioxid in die Atmosphäre und Feinstaub, Quecksilber und anderen Dreck in unsere Lungen lassen, ist ein Verbrechen an der Gesundheit der Menschen im Land und an allen zukünftigen Generationen.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Corona-Jahr für sich gezogen – medizinisch, gesellschaftlich, menschlich?

Von Hirschhausen Wir sind verletzlicher, als wir geglaubt haben. Die Gruppen, die es am heftigsten trifft, sind immer die gleichen, ob bei Corona oder Klima: die Armen, die Alten, die Kranken und Schwächsten. Aber Fakten alleine überzeugen nicht. Der Wert von kluger Kommunikation wird weiterhin unterschätzt von Politik und Wissenschaft. Dabei muss man Unsicherheit aushalten und dazulernen dürfen. Erst wenn die Diagnose klar ist, folgt man auch den Therapievorschlägen. Unter Stress und Unsicherheit profitieren die Feinde der Demokratie. Wir wissen immer erst hinterher, wie gut wir es hatten. Und was Gesundheit wert ist. Gegen Viren können wir immun werden, gegen Hitze, Hunger und Kriege nicht.

Und mit welchem Gefühl blicken Sie auf das kommende Jahr?