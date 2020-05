25. „Tatort“ aus Stuttgart : Das Ländle in Not

Stuttgart Im 25. Fall des Stuttgarter „Tatort“-Duos Lannert/Bootz erschießt ein Täter wahllos Menschen. Dann zeigt sich ein Muster. Und die Ermittler lösen einen Krimi, der ungewöhnlich von großer Liebe und tiefer Verzweiflung erzählt.

Das erste Opfer ist eine Journalistin, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, die gerade nach Hause kommt, die Post aus dem Briefkasten nimmt und dann durch einen Schuss in den Rücken getötet wird. Die Kriminalpolizei ist in einem absoluten Alarmzustand, denn der Tod wurde angekündigt. Lannert und sein Kollege Sebastian Bootz (Felix Klare) haben am Morgen einen Brief ins Präsidium bekommen, der adressiert ist an „Die Ermittler im heutigen Mordfall“ – nur, es gibt zu dem Zeitpunkt keinen Mordfall. Es folgt ein Schreiben mit einer „1“. Dann fällt der Schuss. Und am Tatort neben der erschossenen Journalistin wird eine Patrone mit einer eingravierten 1 gefunden. Als dann noch ein Erpresserschreiben eingeht, in dem ein Täter ankündigt, so weiterzumachen, sollte er nicht drei Millionen Euro bekommen, ist das Ländle in Not. Vor allem, weil der Täter weitere Patronen graviert.