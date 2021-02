Castingshow mit Dieter Bohlen : DSDS-Staffel wird von RTL gekürzt

Köln Insgesamt soll es von der aktuellen Casting-Staffel drei Folgen weniger geben. Grund dafür ist offenbar die Streichung von Ex-Jury-Mitglied Michael Wendler.

"Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren", sagte Jörg Graf, Geschäftsführer des Senders RTL, im Januar. Die bereits postproduzierten Folgen von DSDS seien unter Hochdruck neu bearbeitet worden: "Das wird nun in sehr kurzer Zeit und sehr radikal und mit diversen Maßnahmen erfolgen. Dabei kommt es zu erheblichen, teils dramaturgischen Brüchen; vor allem aber auch zu bildlichen 'Fehlern', die nicht unserem Standard und unseren Ansprüchen entsprechen", erklärt Jörg Graf. "Dafür entschuldigen wir uns bei allen DSDS-Fans. Wir nehmen diese 'Bild-Fehler' allerdings in Kauf.“