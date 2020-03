Rassismusvorwürfe : Söhne Mannheims distanzieren sich von Ex-Mitglied Xavier Naidoo

Köln/Mannheim Noch immer stehen die Rassismusvorwürfe gegen Sänger Xavier Naidoo im Raum. Erst wurde er bei „Deutschland sucht den Superstar“ rausgeworfen, nun haben sich auch die „Söhne Mannheims“ geäußert.

Am Samstagabend während der ersten Liveshow der Castingsendung hatten sich die Zuschauer eigentlich ein klares Statement von Poptitan Dieter Bohlen erhofft, doch der Dauerjuror bei DSDS ging nur kurz auf den Eklat um die Videos von Naidoo ein. In der vergangenen Woche waren zwei Videos des Sängers in Umlauf geraten.

In einem der Videos greift er die Klimabewegung Fridays for Future und Anführerin Greta Thunberg an, in dem anderen äußert er sich über die vermeintliche Gefahr, die durch Migranten ausgehe: „Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt?"