„Deutschland sucht den Superstar“ Diese DSDS-Siegersongs haben die Charts erobert

“Take Me Tonight“, „Call My Name“ oder „I Still Burn“ - das sind nur drei der Songs, mit denen die Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ die Charts gestürmt haben. Wir erinnern uns in dieser Strecke an alle Gewinner der Castingshow und verraten, auf welchem Platz in den Charts sie gelandet sind.

Alexander Klaws (2003) – Siegersong „Take Me Tonight“: Platz 1