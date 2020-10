Nach Corona-Eklat : RTL verrät, wie es mit Wendlers Jury-Platz bei DSDS weitergeht

Köln Michael Wendler trat aus der DSDS-Jury aus, nachdem er über Instagram krude Theorien über das Coronavirus und die Bundesregierung verbreitete. Nun hat Sender RTL mitgeteilt, ob die Stelle nun nachbesetzt wird

Nach dem Corona-Eklat um Schlagersänger Michael Wendler (48) wird dessen Jury-Platz in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) nicht nachbesetzt. Chef-Juror Dieter Bohlen (66) gab das am Mittwoch selbst über Instagram bekannt: „Wir machen zu dritt weiter.“ In der Jury herrsche die „perfekte Harmonie“, sagte der sogenannte Poptitan. Was bringe es da, wenn ein Neuer von außen hinzukomme? RTL bestätigte diese Entscheidung. Die DSDS-Jury besteht damit nun nur noch aus Bohlen, Sängerin Maite Kelly und Popstar Mike Singer. Mehrere Medien hatten berichtet.