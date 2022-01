„Deutschland sucht den Superstar 2022“ : Das ist die neue DSDS-Jury

Düsseldorf Dieter Bohlen ist Geschichte, RTL hat die Jurystühle für die neue DSDS-Staffel neu besetzt. Ein Juror sorgt dabei schon vor dem Staffelstart für ein Novum.

Dem einen oder anderen Fan mag es aufgefallen sein: „Deutschland sucht den Superstar“ startet in diesem Jahr ungewöhnlich spät in die Staffel. Grund dafür könnte offenbar einer der neuen Juroren sein. Florian Silbereisen (40) moderiert am 15. Januar nämlich noch eine Show in der ARD. Um das Publikum mit dem doppelten Silbereisen nicht zu verwirren, beginnt die DSDS-Staffel also erst eine Woche später, am 22. Januar um 20.15 Uhr.