Luca Hänni gewann im Finale 2012 mit 52,85 Prozent der Zuschauerstimmen gegen Daniele Negroni. Die Single "Don’t think about me" erreichte in der Schweiz nach vier Tagen Goldstatus und war in Deutschland, Österreich und der Schweiz Platz eins der Charts. Damit war Hänni der erste Schweizer in 52 Jahren, der Platz eins der deutschen Charts erreichte.