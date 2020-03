Zwischen 2006 und 2008 spielte Alexander die Hauptrolle in Roman Polanskis Musical "Tanz der Vampire". 2008 bis 2010 war er täglich in der TV-Serie "Anna und die Liebe" in der Rolle des Lars Hauschke zu sehen. Im Mai 2010 übernahm Alexander die Hauptrolle des Tarzan im gleichnamigen Musical und steht seitdem fast täglich auf der Bühne im Theater Neue Flora in Hamburg. Sein fünftes Album erschien 2011 unter dem Titel "Für alle Zeiten". Ab Dezember 2012 trat er mit dem Soloprogramm "Dir gehört mein Herz. Ein Musicalabend." auf. Im Frühjahr 2014 nahm er an der RTL-Show "Let's Dance" teil. 2019 war Klaws als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in dem Freilichtspiel „Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers“ zu sehen.