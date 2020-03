Nachfolger von Xavier Naidoo : Schlagerstar wird neuer DSDS-Juror und bleibt bis zum Finale

Noch das alte Gespann: Die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti, und Xavier Naidoo. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Nach dem Wirbel um ein aufgetauchtes Video von Xavier Naidoo wurde der Sänger kurzerhand aus der DSDS-Jury geschmissen. Nun präsentiert Dieter Bohlen bei Instagram seinen Nachfolger – und den dürften die meisten kennen.

Vor dem Start der Live-Shows hatte es viel Aufregung um „Deutschland sucht den Superstar“ gegeben – um die Kandidaten ging es dabei aber nicht. Thema der Diskussionen war Xavier Naidoo, der sich nach Aussagen in einem Video Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt sah. Er wies diese vehement zurück und schrieb in einem Facebook-Post, er sei falsch interpretiert worden.

Der Fernsehsender RTL sah aber offenbar weiteren Klärungsbedarf und nahm den Sänger aus der DSDS-Jury. Naidoo bleibe dem Sender viele Antworten schuldig, zudem seien weitere Videos aufgetaucht, die in eine ähnliche Richtung gingen, hieß es in einer Stellungnahme des Senders.

Auch Dieter Bohlen stellte sich in der ersten Liveshow hinter RTL. Er hat nun per Instagram bekannt gegeben, wer der Nachfolger von Naidoo werden soll. „Ich habe ja alles an den Wänden: Goldene Schallplatten, Platinschallplatten. Was habe ich nicht? Silbereisen!“

Damit ist es raus: Florian Silbereisen wird neuer Juror bei DSDS.

Am Freitagmorgen bestätigte auch RTL die spektakuläre Personalie. In einer Mitteilung wird Silbereisen zitiert: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt. Gerade in Zeiten wie diesen, muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung.“

Der Traumschiffkapitän bleibt bis zum Finale an Bord von DSDS. „Eine Sensation“, meint Bohlen. Warum er so begeistert ist, sagt der Pop-Produzent auch gleich: „50 Prozent der Kandidaten, die wir momentan da haben, singen deutschen Schlager.“ Und da kenne sich Silbereisen „mega“ aus. Es ist das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in einer Sendung auftreten.

Die nächste Ausgabe von DSDS wird am Samstag ausgestrahlt. Wieder ohne Xavier Naidoo, dann aber wohl schon mit Florian Silbereisen.

