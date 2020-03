Nachfolger von Xavier Naidoo : Dieter Bohlen verrät neuen Juror bei DSDS

Düsseldorf Nach dem Wirbel um ein aufgetauchtes Video von Xavier Naidoo wurde der Sänger kurzerhand aus der DSDS-Jury geschmissen. Nun präsentiert Dieter Bohlen bei Instagram seinen Nachfolger – und den dürften die meisten kennen.

Vor dem Start der Live-Shows hatte es viel Aufregung um „Deutschland sucht den Superstar“ gegeben – um die Kandidaten ging es dabei aber nicht. Thema der Diskussionen war Xavier Naidoo, der sich nach Aussagen in einem Video Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt sah. Er wies diese vehement zurück und schrieb in einem Facebook-Post, er sei falsch interpretiert worden.

Der Fernsehsender RTL sah aber offenbar weiteren Klärungsbedarf und nahm den Sänger aus der DSDS-Jury. Naidoo bleibe dem Sender viele Antworten schuldig, zudem seien weitere Videos aufgetaucht, die in eine ähnliche Richtung gingen, hieß es in einer Stellungnahme des Senders.

Auch Dieter Bohlen stellte sich in der ersten Liveshow hinter RTL. Er hat nun per Instagram bekannt gegeben, wer der Nachfolger von Naidoo werden soll. „Ich habe ja alles an den Wänden: Goldene Schallplatten, Platinschallplatten. Was habe ich nicht? Silbereisen!“