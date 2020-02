Erster DSDS-Sieger : Alexander Klaws wird neuer Moderator von „Deutschland sucht den Superstar“

Düsseldorf Alexander Klaws kehrt zurück auf die DSDS-Bühne. 2003 gewann er als Erster die Castingshow, jetzt wird er die Live-Übertragungen auf RTL moderieren. Das bedeutet auch das Aus für den alten Moderator.

Alexander Klaws machte nach seinem DSDS-Sieg eine Karriere, auf die seine Nachfolger neidisch sein dürften. Sein Gewinner-Song „Take Me Tonight“ verkaufte sich über eine Million Mal, er nahm sechs Alben auf und erhielt diverse Gold- und Platinauszeichnungen. Außerdem machte er eine Musical-Ausbildung und schaffte es so auf die nächsten großen Bühnen. Erst spielte er bei „Tanz der Vampire“ in Berlin mit, dann übernahm er für mehrere Jahre die Hauptrolle in „Tarzan“.