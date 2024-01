Beliebte Castingshow DSDS ändert Konzept – neue Staffel wird kürzeste der Geschichte

Eine weitere Änderung gibt es beim Konzept: Erstmals gibt es keine Altersgrenze nach oben. Das bedeutet, jeder ab 16 Jahren darf am Casting teilnehmen. „Das wird für viele Überraschungen sorgen“, sagt DSDS-Legende Dieter Bohlen. Er wird auch in der kommenden Staffel wieder in der Jury sitzen. Auch Pietro Lombardi und Sängerin Beatrice Egli (DSDS-Siegerin 2013) sind wieder dabei. Neu ist die Rapperin und Influencerin Loredana.