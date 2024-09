„Deutschland sucht den Superstar“ 2024 Die neue „DSDS“-Staffel startet – was jetzt alles anders wird

Wer ist in Folge 1 dabei? Da wäre zum Beispiel Barbesitzer Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Er singt im Jurycasting „Walking By Myself“ von Gary Moore und „How Am I Supposed To Live Without You“ von Michael Bolton. „Ich bin nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte“, lautet seine Devise.