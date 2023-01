Dieter Bohlen in der Kritik RTL plant offenbar Krisensitzung wegen Sexismus-Skandal bei DSDS

„Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte Bohlen, nachdem er erfahren hatte, dass Lange schon in diversen TV-Formaten und Datingshows wie „Are you the one?“ und „Ex on the Beach“ zu sehen war. Die Szene war in der vierten Folge der Jubiläumsstaffel der Casting-Show noch auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen, wurde in der TV-Ausstrahlung am Mittwoch jedoch rausgeschnitten.