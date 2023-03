„Deutschland sucht den Superstar“ 2023 Laura Wontorra moderiert Liveshows von DSDS

Darin wird es eine große Änderung geben, wie RTL am Mittwoch bekannt gegeben hat: Laura Wontorra wird erstmals die Liveshows moderieren. „Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf. Ich kenne schon ein paar Details über die erste Show und kann nur so viel sagen: Es ist für alle langjährigen DSDS-Fans wirklich viel dabei.“, sagte die Moderatorin gegenüber RTL. Die ersten Staffeln DSDS habe sie in ihrer Kindheit und Jugend „intensiv verfolgt“. In der ersten Staffel sei sie „riesiger Fan“ von Juliette Schoppmann gewesen, wie sie von sich selbst sagt. Schoppmann arbeitet heute als Vocal Coach bei DSDS. „Ich war total happy, sie letztens beim Fernsehpreis erstmals zu sprechen – das war ein richtiger Fan-Girl Moment für mich“, erzählte Laura Wontorra.