Nach Sexismus-Eklat Katja Krasavice will Song mit ausgeschiedener DSDS-Kandidatin aufnehmen

Jill Lange hatte zu Beginn der diesjährigen DSDS-Staffel im Fokus eines Sexismus-Skandals gestanden. Sie hatte der Jury von ihren bisherigen Erfahrungen in Dating-Shows wie „Ex on the Beach“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ erzählt. „Ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so: ‚Was machst du jetzt?’ Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen.“ Daraufhin hatte Dieter Bohlen erwidert: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Für diesen Spruch erntete der „Poptitan“ einen Shitstorm. RTL schnitt den Kommentar daraufhin raus und zeigte die Szene im Fernsehen gekürzt.