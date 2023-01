TV-Termine, Juroren, Siegerprämie Was Sie über die neue DSDS-Staffel wissen müssen

Die neue Staffel zum 20. Jubiläum von „Deutschland sucht den Superstar“ wird seit dem 14. Januar um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Insgesamt besteht die neue Staffel aus 20 Folgen, darunter elf Castingfolgen, die neben dem Sendeplatz am Samstagabend mittwochs (ab 18. Januar) in der Primetime gesendet werden. Danach sollen sechs Recall-Folgen am Samstag gezeigt werden. Mit drei großen Live-Shows soll die „DSDS“-Jubiläumsstaffel am Samstagabend Finale feiern. Trotz des Jubiläums geht RTL mit einer Live-Show weniger als im Vorjahr an den Start.