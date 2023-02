Nächster Eklat bei DSDS Bohlen soll Rauswurf von Katja Krasavice aus Jury gefordert haben

Nicht nur vielen Zuschauern stieß der Spruch übel auf, auch aus der Jury gab es Gegenwind für den ehemaligen „Modern Talking“-Sänger. So äußerte sich Sängerin Katja Krasavice später auf Instagram. „Dieter Bohlen, du alter, weißer sexistischer Typ. Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Du hast Leute angegriffen, die genauso sind wie ich“, hieß es im Statement der 26-Jährigen, die sich selbst gerne in ausgefallenen und freizügigen Outfits zeigt. Zuvor hatte sie bereits einen Raptext auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht, in dem sie das Verhalten von Bohlen gegenüber der Kandidatin kritisierte: „Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars.“