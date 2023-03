Fotos „DSDS“ 2023 – Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind in den Live-Shows

Die Entscheidung ist gefallen: Zehn Kandidatinnen und Kandidaten ziehen bei der 20. Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei RTL in die Liveshows ein. Nach 17 Casting- und Recall-Folgen haben sie sich an die Spitze gesetzt. Wir stellen die zehn in Bildern vor.