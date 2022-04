„Deutschland sucht den Superstar“ : Popsänger Thomas Anders als Gastjuror bei DSDS

Köln Die Live-Shows der diesjährigen DSDS-Staffel haben begonnen. Auch wenn Dieter Bohlen nicht mehr dabei ist - ein alter Weggefährte durfte am Samstagabend auf einem Jury-Stuhl als Gastjuror Platz nehmen. Und auch auf der Moderatorenseite gab es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Der Popsänger Thomas Anders tritt in der ersten Live-Show der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 (DSDS) als Gastjuror auf. Der 59-Jährige unterstützte die Jury um Schlagerstar Florian Silbereisen am Samstagabend.

„Ich hoffe natürlich, dass ich den zehn Finalisten meine Erfahrung weitergeben kann“, so der ehemalige „Modern Talking“-Sänger Anders in einer Vorab-Videobotschaft des Senders RTL. Besonders freue er sich darauf, den Rest der Jury zu treffen. Neben Silbereisen urteilen in diesem Jahr Musikerin Ilse DeLange und Toby Gad über Gesang und Performance der Kandidaten. Dazu kommt in jeder Woche ein neuer Gastjuror.