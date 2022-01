Juroren, TV-Termine, Silbereisen : Was Sie über die neue DSDS-Staffel wissen müssen

Die neue DSDS Staffel startet 2022 mit gleich drei neuen Juroren: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen (v.l.) Foto: dpa/Matthias Bein

Düsseldorf Am 22. Januar startet „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL in eine neue Staffel. Hier gibt es alle Sendetermine, ehemalige Sieger und die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Später als sonst startet „Deutschland sucht den Superstar“ in die neue Staffel. Wir erklären warum und haben die wichtigsten Informationen zur Sendung hier zusammengefasst.

Wann startet DSDS 2022?

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird ab dem 22. Januar um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Insgesamt gibt es zehn Castingfolgen, vier Recall-Folgen und vier Live-Shows. Trotz zuletzt schwächerer Einschaltquoten verdoppelt RTL die Zahl der Live-Shows im Vergleich zum letzten Jahr also. Der genaue Finaltermin steht noch nicht fest. In der vergangenen Staffel fanden Halbfinale und Finale in NRW, in der Turbinenhalle des Landschaftsparks Duisburg Nord, statt.

Während die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Gesangstalent zuletzt auf einem Schiff unter Beweis stellen mussten, fanden die Castings der aktuellen Staffel erstmals in einem eigens konzipierten gläsernen Kubus statt, wie RTL mitteilt. Passanten konnten die Talente auf den Marktplätzen in Burghausen und Wernigerode so hautnah erleben.

Sendetermine/Sendezeiten

Später als sonst startet DSDS in diesem Jahr in die neue Staffel. Das liegt womöglich auch an einem der neuen Jury-Mitglieder: Florian Silbereisen moderiert am 15. Januar nämlich „Schlagerstart.2022 – Silbereisen legt los!“ in der ARD. Somit wäre Silbereisen um 20.15 Uhr auf zwei Kanälen gleichzeitig zu sehen gewesen. Die Folgen der neuen Staffel laufen ab dem 22. Januar samstags und zweimal zusätzlich dienstags.

An diesen Tagen zeigt RTL voraussichtlich jeweils eine neue Casting-Folge DSDS.

Samstag, 22.1.22 20.15 Uhr

Dienstag, 25.1.22 20.15 Uhr

Samstag, 29.1.22 20.15 Uhr

Dienstag, 1.2.22 20.15 Uhr

Samstag, 5.2.22 20.15 Uhr

Samstag, 12.2.22 20.15 Uhr

Samstag, 19.12.22 20.15 Uhr

Samstag, 26.2.22 20.15 Uhr

Samstag, 5.3.22 20.15 Uhr

Samstag, 12.3.22 20.15 Uhr

Zu welchen Terminen und Sendezeiten die Live-Shows stattfinden, ist bisher noch nicht klar.

Wer ist in der Jury von DSDS 2022?

Das erste Jahr nach dem Ausscheiden des Langzeit-Chefs Dieter Bohlen wird sicherlich auch am Jurytisch spannend. Dieses Mal mit dabei sind:

Florian Silbereisen

Ilse DeLange

Toby Gad

Nach den Diskussionen um den Corona-Leugner und Schlagersänger Michael Wendler im letzten Jahr und dem Aus von Poptitan Bohlen, startet RTL also mit einer komplett neu besetzten Jury. Die Chefrolle wird wohl Kreuzfahrt-Kapitän Florian Silbereisen übernehmen.

Übertragung im TV und Stream

Die neuesten Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es natürlich im TV, aber auch auf der Onlineplatform RTL Plus (früher TVNOW). Nach der Ausstrahlung der jeweiligen TV-Folge steht die nächste Folge dann immer schon auf dem Streamingdienst zum Abruf bereit.

Die bisherigen DSDS-Sieger: