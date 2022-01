RTL-Castingshow : „DSDS“-Staffel mit Florian Silbereisen startet am 22. Januar

Köln Die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ geht 2022 in eine neue Runde. Bekanntestes Jury-Mitglied in diesem Jahr dürfte Schlagerstar Florian Silbereisen sein. Der Start der Staffel ist kurzfristig verschoben worden.

Die Fans von Florian Silbereisen können sich schon einmal den 22. Januar 2022 im Kalender ankreuzen. Dann legt der 40 Jahre alte Sänger, Moderator und Schauspieler als Juror mit der neuen Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ los, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Das ist ein ungewöhnlich später Starttermin für das Samstagabendformat. Seit mehr als zehn Jahren sind Zuschauer einen Staffelbeginn in den ersten Januartagen gewohnt. Es ist die 19. Staffel der Showreihe, bei der früher Dieter Bohlen (67) der Chefjuror war.

Möglicherweise hängt das Datum mit Silbereisens Moderationsjob am 15. Januar in der ARD-Samstagabendshow „Schlagerstart.2022 - Silbereisen legt los!“ zusammen. Silbereisen auf zwei Kanälen gleichzeitig - das hätte Fans womöglich verwirrt. Der „Traumschiff“-Star sitzt in der Jury mit Singer-Songwriterin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad. Die DSDS-Castings wurden im Sommer auf den Marktplätzen in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) und Burghausen (Bayern) aufgezeichnet.