Vom Casting bis zur letzten Show : Das sind die Finalisten bei DSDS

Düsseldorf Die Finalteilnehmer der diesjährigen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ stehen fest. Kommenden Samstag treten die vier verbliebenen Kandidaten im großen Finale gegeneinander an. Derweil kämpft das TV-Format selbst seinen ganz eigenen Kampf.

Der zweite Finalteilnehmer ist Gianni Laffontien . Auch er weiß genau, was er will und möchte unbedingt der "Superstar 2022" werden. Der 17-Jährige stammt aus einer Zirkusfamilie, beherrscht Salto sowie Handstand und liebt Oldies und spanische Musik. Er ist der Meinung, er kann die Show gewinnen, weil er für seinen „Traum kämpfen werde und alles in meiner Macht stehende tun werde“.

Ebenfalls hat Giannis Bruder Harry Marcello Laffontien ins Finale geschafft. In der Zirkusfamilie ist er der Clown, jongliert gerne und ist dort für die Trampolinshow zuständig. Der 21-jährige Artist will mit seiner Musik „Menschen etwas zurück geben“ und hofft so die Finalshow für sich zu entscheiden.

Die vierte und letzte Finalteilnehmerin ist Melissa Mantzoukis. Die ausgebildete Bankkauffrau hat Spaß am Hip-Hop und neun Jahre lang Klavierunterricht erhalten. Kann sie es schaffen über ihre Grenzen hinauszuwachsen und der nächste „Superstar“ zu werden?