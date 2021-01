„Jegliche Glaubwürdigkeit verloren“ : Ex-Juror Michael Wendler teilt gegen RTL und „DSDS“-Verpixelung aus

Köln Michael Wendler war eigentlich als Juror bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ vorgesehen. Doch nun ist lediglich ein verpixelter Streifen zu sehen. Er wurde aus der Jury herausgeschnitten. Jetzt hat er sich zu dem Vorgehen von RTL geäußert.

Nach der umstrittenen KZ-Äußerung auf dem Kommunikationskanal Telegram ging RTL den harten Schritt und kündigte an, Ex-Juror Michael Wendler komplett aus den neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ herauszuschneiden oder zu verpixeln. In der zweiten Folge am Samstagabend gab es also keinen Wendler zu sehen. Stattdessen erschien ein großer verpixelter Streifen, der vor den Schlagersänger gelegt wurde.