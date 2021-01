Juroren, TV-Termine, Wendler : Was Sie über die neue DSDS-Staffel wissen müssen

Düsseldorf Am 5. Januar startet „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL in eine neue Staffel. Hier gibt es alle Sendetermine, ehemalige Sieger und die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Wann startet DSDS 2021?

Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung wird die Show auf See gedreht. Unterwegs macht das Schiff Halt in verschiedenen Städten, um neue Gesangstalente aufzunehmen und wieder abzusetzen. Stationen sind Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg. Nach weiteren Stationen in Köln, Schloss Bronnbach und Mykonos werden dann Halbfinale und Finale aus Duisburg gesendet.