DSDS 2019: Xavier Naidoo und Dieter Bohlen gemeinsam in der Jury

Xavier Naidoo und Dieter Bohlen gemeinsam in der DSDS-Jury

Düsseldorf Prominenter Neuzugang bei „Deutschland sucht den Superstar“: Sänger Xavier Naidoo wird neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der 16. Staffel zu Beginn des nächsten Jahres in der Jury sitzen.

Das teilte der Kölner Privatsender am Mittwoch mit. Einen weiteren Juroren will RTL „zeitnah“ bekanntgeben. Damit wird - abgesehen von Bohlen - die komplette Jury der Show ausgetauscht. Beim letzten Durchgang wirkten noch die Musiker Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. mit. Die Jury trifft in der Sendung die Vorauswahl, das Publikum bestimmt letztendlich, wer „Superstar 2019“ wird, einen Plattenvertrag und eine hohe Gewinnsumme bekommt. Im vergangenen Jahr erhielt Gewinnerin Marie Wegener 500.000 Euro.