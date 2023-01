„Deutschland sucht den Superstar“ 2023 Nach Sexismus-Eklat bei DSDS – RTL schneidet Bohlens Spruch raus

Dabei hat die 22-Jährige schon erste Erfahrungen – vor allem in Dating-Formaten – im deutschen Fernsehen gesammelt. Sie war bereits bei „Ex on the Beach“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ zu sehen, wo sie sich auf eine turbulente Suche nach der Liebe begab. Jetzt will der Reality-TV-Star offenbar im Musik-Business durchstarten und wagt sich ins DSDS-Casting.