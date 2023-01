Dschungelcamp-Kandidat 2023 Das ist Markus Mörl

Nach Ende der Neuen Deutschen Welle gründete Mörl die Band T.X.T und hatte mit der Single „Girl’s Got A Brand New Toy“ einen Chart-Erfolg in Italien. 1987 führte der heute 63-Jährige mit dem Song „Irgendwann, irgendwo“ seine Solokarriere fort. 2004 nahm er an der „Comebackshow“ von ProSieben teil. 2017 zog Mörl mit seiner Partnerin Yvonne König ins „Sommerhaus der Stars“. Das Paar heiratete am 11. Juli 2020 und ließ die Zeremonie vom Sender RTL II übertragen. Seine Ehefrau begleitet ihn auch nach Australien. Auf den Kampf um die Dschungelkrone hat sich der Sänger, der 2019 von der Nervenkrankheit Trigeminusneuralgie geheilt wurde, gründlich vorbereitet. “Die Weihnachtsgans bei uns gab’s jetzt mit Kotzfrucht und Känguru-Schleim gefüllt. So könnte da eigentlich nichts schiefgehen“, verriet Mörl im Interview mit RTL. Welche kulinarischen Höhepunkt er im Dschungel noch erlebt, sehen wir ab dem 13. Januar 2023.