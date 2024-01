Mehr oder weniger freiwillig Diese Stars verließen das „Dschungelcamp“ vorzeitig

Diese Stars haben die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mehr oder weniger freiwillig vorzeitig verlassen.

Cora Schumacher warf in der aktuellen 17. Staffel schon an Tag drei das Handtuch. Sie gab gesundheitliche Gründe für die frühe Aufgabe an, der Sender RTL bestreitet dies. Alle Informationen dazu finden Sie hier.