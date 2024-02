„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Im Sommer kommt ein Spezial-Dschungelcamp aus Südafrika

Das kündigte das Moderations-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen am späten Montagabend in der Sendung „Das große Wiedersehen“ an. Passend zum 20-jährigen Jubiläum des Formats, das eigentlich in Australien gedreht wird, wagen sich laut RTL bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ zwölf frühere Camperinnen und Camper erneut ins Busch-Abenteuer – und zwar in Südafrika.