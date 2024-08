Showdown der Dschungel-Legenden Sommer-Dschungelcamp 2024 – wer ist raus?

David Ortega (38) dürfte selbst für Dschungel-Fans die unbekannteste Größe im Sommer-Camp 2024 sein. Als der einstige Darsteller in der Serie „Köln 50667“ 2016 zum ersten Mal in der Sendung auftauchte, hatte er kurzes schwarzes Haar und einen sorgsam gestutzten Bart. Heute erinnert er mit langer Mähne und weißem Gewand optisch an einen Jesus-Darsteller auf Abwegen. Mehr über Ortega erfahren Sie hier.