Nach „IBES“-Rekord Diese Stars haben bisher eine Dschungelprüfung abgebrochen

Täglich werden die Promis zur Dschungelprüfung gebeten. Wer eine Prüfung absolvieren muss, entscheiden die TV-Zuschauer. Schon jetzt haben die Teilnehmer der aktuellen „IBES“ für einen Rekord für die meisten Prüfungsabbrüche innerhalb einer Staffel gesorgt. Insgesamt dreimal schmissen sie bereits hin. Schon zweimal warf Leyla Lahouar das Handtuch. Den Prüfungen namens „Ich bin im Spa – holt mich hier raus“ an Tag drei und „ReparaTortur“ an Tag vier war die 27-Jährige nicht gewachsen. Ihre Camp-Kollegin Kim Virginia beendete zudem an Tag sechs die Prüfung „Bäh-Tonmischer“ vorzeitig. Wird eine Dschungelprüfung abgebrochen, kehren die Kandidaten ohne Sterne zu ihren Leidensgenossen zurück und die ganze Gruppe muss auf eine leckere Mahlzeit verzichten.