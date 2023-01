"Er liest es eh nicht" So reagiert Daniela Katzenberger auf die Kritik an Lucas Cordalis

Im Camp verhielt sich Cordalis überraschend zurückhaltend und beteiligte sich selten an den Diskussionen der anderen Promis. Das Blatt wendete sich an Tag 14, als Lucas nach der Dschungelprüfung heftig mit Papis und Gigi aneinandergeriet. Seit diesem Vorfall musste sich Cordalis immer wieder unterstellen lassen, im Dschungel ein falsches Spiel zu spielen. Das bemerkten auch die Zuschauer und so reichte es für den Sänger am Ende trotz großer Fanbase nur zu Platz drei.