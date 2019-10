Sänger greift durch : Michael Wendler lässt seine Freundin nicht in den Dschungel

Düsseldorf Seine Freundin Laura Müller wird nicht nach Australien fliegen und sich den Prüfungen im Dschungel stellen, schrieb der Sänger bei Instagram. Er will verhindern, dass sie sich Anfeindungen aussetzt. Er selbst war 2014 noch dabei.

Michael Wendler hat bei Instagram ein Foto seiner Freundin Laura Müller gepostet und in Großbuchstaben geschrieben: „Meine Laura geht nicht in den Dschungel!“ Demnach werde sie 2020 nicht an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, „Wendlers Laura“ würde in den Dschungel ziehen.