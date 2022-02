Dschungelkönigin 2004: Désirée Nick

Die Blondine ist bekannt für ihre spitze Zunge. Und die gefiel dem Fernsehpublikum anscheinend so gut, dass es Désirée Nick 2004 zur ersten Dschungel-Queen kührte. Doch bevor "La Nick" auf dem Thron Platz nehmen durfte, musste sie so manche Ekel-Prüfung über sich ergehen lassen. So musste sie mit ihrem Mund einen mit Fischdärmen, Würmern und Kakerlaken gefüllten Behälter fischen. Diese Prüfung bestand sie mit Bravour und lächelte sogar spitz in die Kamera.