Finale der RTL-Show Zum Glück gewann Georgina und keine andere „Dschungel-Legende“

Am Anfang zog es sich wie Kaugummi, am Ende hatte es die Sommer-Auflage des Dschungelcamps aber in sich und endete mit einem kleinen Paukenschlag. Nämlich mit Gewinnerin Georgina Fleur siegte nämlich die Kandidatin, die die „Experten“ wohl zu Beginn des Legenden-Showdowns in Südafrika nicht auf dem Zettel hatten. Zu zimperlich war sie in vorherigen TV-Sendungen aufgetreten, war als Krawall-Bürste unterwegs und stand sinnbildlich für die Verblödung des Trash-TV. Der „Höhepunkt“ dabei sicherlich: Die Eskalation im „Sommerhaus der Stars“, in der sich Fleur mit ihrem damaligen Freund Kubilay in betrunkenen Zustand an den Konkurrenten abarbeitete. Letztendlich gipfelte es darin, dass Georgina und Kubilay das Sommerhaus wieder vorzeitig verlassen mussten, nachdem Kubilay den ehemaligen Bachelor Andrej Mangold bespuckte.