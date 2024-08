„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Diese Dschungelcamp-Stars sind verstorben

Helmut Berger (Staffel 7)

Der österreichische Schauspieler, einst als schönster Mann der Welt gehandelt und für seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti gewürdigt, hielt es im Dschungelcamp nicht lange aus: Bereits am dritten Tag verließ er das Set wegen gesundheitlicher Probleme. Berger starb am 18. Mai 2023 im Alter von 78 Jahren in Salzburg.