Kandidaten, Moderatoren, TV-Übertragung Was zur Sommeredition des Dschungelcamps 2024 bislang bekannt ist

Die Jubiläumsshow soll nicht im australischen Urwald gedreht werden, sondern in Südafrika. 2022 ging es für die damaligen Stars und Sternchen bereits schon mal nach Südafrika. Kleiner Funfact: Selbst die australische Version von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, wird nicht in Australien, sondern in Südafrika gedreht.