„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Influencer Twenty4Tim erzählt von Erfahrungen mit Hass

In der Nacht bricht Panik bei den Stars aus. Zuerst fühlt sich Leyla Lahouar von einem Frosch belästigt. „Wie kann man so hässlich sein?“ Die Blase am Hals und der Körper, alles ist so ekelhaft, findet die 27-Jährige. Durch Leylas Tumult und Schreie wachen auch die anderen Camper immer wieder auf. Später in der Nacht macht Tim eine Szene, weil er Angst vor einer Heuschrecke hat. Er kriegt sich nicht mehr ein und kreischt laut: „Mike! Mike! Mike!“ Der schlägt die Heuschrecke genau gegen Tim.