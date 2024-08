„Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ Dschungelcamp 2024 – wer ist raus, wer ist noch dabei?

Am 16. August startet die Spezialstaffel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Während Sonja Zietlow und Jan Köppen erneut als Moderatoren durch die Show führen, wollen es 13 ehemalige Dschungel-Stars noch einmal wissen– allerdings nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika.