„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Sarah Kern ziert aktuelles „Playboy“-Cover

Jedes Jahr ist eine „Dschungelcamp“-Kandidatin auf dem deutschen Cover des Männermagazins „Playboy“ zu sehen. In diesem Jahr ist die Designerin Sarah Kern Coverstar. Wie die 55-Jährige im Titelinterview mit dem Heft verriet, wolle sie Frauen damit motivieren, an sich zu glauben: „Ich bin froh, dass ich diese Message jetzt senden kann, denn als junge Frau war ich nicht so selbstbewusst.“ Kern war bereits im Jahr 2000 mit Anfang 30 in der Oktober-Ausgabe abgelichtet. Ihre heutigen Fotos fände sie aber „viel geiler.“ Welche deutschen Stars sich ebenfalls für den Playboy haben fotografieren lassen, zeigen wir Ihnen hier.