Voting-Ergebnisse So verlief Lucys Weg zur Dschungelkönigin 2024

Bereits vor dem Staffelstart hatte Lucy eine Kampfansage gemacht und angekündigt, die Dschungelkrone gewinnen zu wollen. Für sie sei der Ausflug in den Dschungel wie ein steiler Berg, der vor ihr stehe, so Diakovska. „Ich will wissen, was mich auf der anderen Seite erwartet. Ich will zeigen, dass ich mir die Krone verdienen kann – mit Mut, aber auch Empathie, mit Gelassenheit, aber auch Kampfbereitschaft und viel Neugierde auf das, was kommt.“