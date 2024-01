„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Wann das Dschungelcamp 2024 im TV läuft

Die neue Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 19. Januar mit einer dreistündigen Livesendung. An den drei ersten Sendetagen (19., 20. und 21. Januar) zeigt RTL seine Dschungelshow zur Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr. Eine weitere Primetime-Sendung gibt es auch am zweiten Dschungel-Sonntag (28. Januar). An allen anderen Tagen begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Publikum um 22.15 Uhr, wie RTL am Dienstag mitteilte.