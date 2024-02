Schwache Jubiläumsstaffel bei RTL Das Dschungelcamp ist kein Dating-Format

Zwar hat der Dschungel mit „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska, die sich im Finale durch allerlei Krokodilherzen, Bullenpenisse und Taranteln biss, durchaus eine würdige Königin gefunden - allerdings sahen die Alternativen auch eher mau aus. 17 Tage lang drehte sich im australischen Camp und auch in den Wohnzimmern der Bundesrepublik alles um das (Alb-)Traumgespann Mike, Leyla und Kim Virginia. Das Drama noch einmal kurz zusammengefasst für all diejenigen, die es glücklicherweise geschafft haben, nichts davon mitzubekommen: Kim Virginia hatte mal was mit Mike in einem dieser zahlreichen Datingformate, die als Bewerbungspool für das Dschungelcamp dienen. Aus dieser Liaison wurde jedoch nie etwas Ernsthaftes - sehr zum Leidwesen von Kim, die nun im Outback darauf hoffte, das Feuer der Leidenschaft erneut zu entfachen. Eine Hoffnung, die zumindest auch von RTL gerne befeuert wurde, hoffte man doch auf den ersten Dschungelsex zum Jubiläum. Aber, anstatt dass es auf den Pritschen unter die Gürtellinie ging, zielte Kim lieber verbal in diese Richtung. Und auch dem wirklich letzten war schnell klar: Das zwischen den beiden wird nichts (mehr).