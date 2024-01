„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Heinz Hoenig hat den Dschungel verlassen

Mit einem inszeniert wirkenden Streit mit dem Ex, einer abgebrochenen Dschungelprüfung und einem groben Regelverstoß hat Reality-Sternchen Kim Virginia den Ärger ihrer RTL-Mitcamper auf sich gezogen. In der am Mittwoch ausgestrahlten 6. Folge von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ stichelt die 28-Jährige zunächst bei der nächtlichen Feuerwache gegen Mike Heiter (31). Die beiden hatten vergangenes Jahr im Trashformat „Are You The One - Reality Stars in Love“ angebandelt.