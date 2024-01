Gefährliche Insekten Bedroht Feuerameisen-Plage in Australien das Dschungelcamp?

Die Naturschützer vom Invasive Species Council warnen vor einer Plage der gefährlichen Insekten in den Bundesstaaten Queensland und New South Wales. „Die heftigen Regenfälle der letzten Tage und das stürmische Wetter in der Region fördern die Ausbreitung der Feuerameisen, einer der schlimmsten invasiven Arten“, heißt es in einer Council-Mitteilung von dieser Woche, über die die „Bild“-Zeitung berichtete. „Feuerameisen sind vor und nach Regenfällen aktiver und können bei Überschwemmungen große Flöße auf dem Wasser bilden, um in neue Gebiete vorzudringen“, warnten die Experten die Bevölkerung.